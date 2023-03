Visite de l’exposition et rencontre avec l’artiste Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Visite de l’exposition et rencontre avec l’artiste Mairie de Colomiers, 18 mars 2023, Colomiers. Visite de l’exposition et rencontre avec l’artiste Samedi 18 mars, 11h00 Mairie de Colomiers Louise Duneton se forme au dessin dans l’atelier d’illustration de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) de Strasbourg. Après avoir travaillé dans les domaines du dessin et de l’édition au travers du collectif Dessins de Fesses ou de l’artist-run-space 22RUEMULLER, elle développe une réflexion sur les modalités d’accrochage du dessin et de l’illustration dans l’espace. Prenant vie sur scène, ses œuvres se déploient sur les planches des théâtres, au milieu des acteurs et des actrices de compagnies comme Les Bas-bleus. Son travail est présenté lors d’expositions personnelles et collectives, ou publié dans les pages de Télérama, Causette, Médor, Sorbonne Université Presses, etc. Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

