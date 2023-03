Si les larmes coulent comme la sève Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Si les larmes coulent comme la sève Mairie de Colomiers, 17 mars 2023, Colomiers. Si les larmes coulent comme la sève 18 mars – 27 mai Mairie de Colomiers Sur de grandes toiles tendues, elle peint, à l’encre et à l’eau, l’anatomie du corps humain. Intestins et cerveaux s’entremêlent comme autant de figures métaphoriques de l’acte créateur : le système digestif, ainsi que la matière qu’il digère, s’apparentent au processus créatif, tandis que le système neuronal et les milliers de réseaux qui le compose reflètent l’émergence lancinante d’une idée qui pointe à l’esprit. Cette représentation singulière du corps échappe à l’imagerie figurative du genre humain qui peuple l’histoire de l’art occidental. Bien loin des corps altérés par les diktats de beauté, de sensualité et d’érotisme, Louise Duneton dépeint les corps pour ce qu’ils sont, soit des amas de chair, de sang et d’organes. Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

