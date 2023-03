Ciné-Regard « Si tu es un homme » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Ciné-Regard « Si tu es un homme » Mairie de Colomiers, 16 mars 2023, Colomiers. Ciné-Regard « Si tu es un homme » Jeudi 16 mars, 20h30 Mairie de Colomiers Film « Si tu es un Homme » Réalisé par Simon Panay

Durée : 1h 24min – Genre : Documentaire Synopsis Mine d’or de Perkoa, Burkina-Faso. Opio a 13 ans et travaille en surface, gagnant pour seul salaire un sac de cailloux par mois. Son père souhaite qu’il intègre une formation professionnelle, mais il ne peut pas payer les frais de scolarité. Opio doit donc réunir cet argent et demande à son patron une promotion : le droit de descendre dans les galeries souterraines où l’on dit que les hommes peuvent devenir riches. En partenariat avec l’association Colomiers Jumelage et Soutien (CJS) Tarif unique : 6 € (& 4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Grand Central Véo Allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

