FAQ numérique (mars-août) Mairie de Colomiers, 16 mars 2023, Colomiers.

FAQ numérique (mars-août) 16 mars – 16 juin Mairie de Colomiers

PERMANENCES D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

FAQ NUMÉRIQUE

Les jeudis de 14h à 16h aux dates suivantes : 9, 16, 23 et 30 mars, 6, 13 et 20 avril, 11 mai, 1er, 8 et 15 juin.

Les samedis de 10h à 12h aux dates suivantes : 18 et 25 mars, 1er, 8, 15 et 22 avril, 13 et 27 mai, 3, 10 et 17 juin.

Lors de cette permanence dédiée, nous vous proposons un accompagnement dans vos usages numériques : bureautique, périphériques, internet, messageries, données personnelles, ou encore découverte de la médiathèque numérique métropolitaine Ma BM… Venez avec vos questions (et si possible avec votre matériel) et tentons de trouver la solution ensemble tandis que vous restez aux manettes ! [FAQ : foire aux questions]

Entrée libre | Tout public | Poste de renseignement numérique | Pavillon blanc Henri Molina

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T14:00:00+01:00 – 2023-03-17T12:00:00+01:00

2023-06-16T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

Colomiers Synchro