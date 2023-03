Gamothèque (mars-août) Mairie de Colomiers, 15 mars 2023, Colomiers.

Gamothèque (mars-août) 15 mars – 7 juin Mairie de Colomiers

ATELIERS JEUX VIDÉO

GAMOTHÈQUE

Les mercredis de 15h à 18h aux dates suivantes : 15 et 29 mars, 12 avril, 10 et 24 mai, 7 juin.

Vous êtes plutôt Among Us, Tusmo ou rétrogaming ? Console, PC ou jeux mobiles ?

Certains mercredis après-midi, on sort les jeux vidéo, on joue ensemble et on discute de nos pratiques vidéoludiques dans une ambiance conviviale et inclusive ! Joueuses et joueurs de tous niveaux et de toutes générations sont les bienvenu·e·s.

Entrée libre | Tout public | Auditorium | Pavillon blanc Henri Molina

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T15:00:00+01:00 – 2023-03-15T18:00:00+01:00

2023-06-07T15:00:00+02:00 – 2023-06-07T18:00:00+02:00

