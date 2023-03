Press Play I Ateliers gaming, réalité virtuelle… Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Press Play I Ateliers gaming, réalité virtuelle… Mairie de Colomiers, 11 mars 2023, Colomiers. Press Play I Ateliers gaming, réalité virtuelle… Samedi 11 mars, 10h00 Mairie de Colomiers Samedi 11 mars, le festival de Press-Play vous donne aussi rdv au Pavillon blanc pour une journée follement animée de 10h à 12h: atelier zootrope (à partir de 8 ans )

de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h : jeux vidéo gaming et tournoi (avec Toulouse Game Dev)

à 11h les petites oreilles : lectures spéciales albums pop-up

de 14h à 18h : réalité virtuelle

de 15h à 18h : permis de jouer spécial jeux animés e

tout au long de la journée : tables de mash-up, conférences avec des créatrices ou des créateurs de jeux vidéo. entrée libre et gratuite, Pavillon blanc Henri-Molina Retrouvez le programme Press-Play Horaires 10h-18h Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina Place Alex-Raymond Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/culture/les-festivals/festival-press-play-482.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T18:30:00+01:00

