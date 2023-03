Festival Press Play Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Festival Press Play Mairie de Colomiers, 11 mars 2023, Colomiers. Festival Press Play Samedi 11 mars, 10h00 Mairie de Colomiers Le Pavillon blanc s’inscrit dans le festival en proposant de nombreuses actions. Samedi 11 mars, demandez le programme ! de 10h à 12 h atelier zootrope (à partir de 8 ans ) de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h jeux vidéo gaming et tournoi (avec Toulouse Game Dev) à 11h les petites oreilles, lectures spéciales albums pop-up de 14h à 18h réalité virtuelle de 15h à 18h permis de jouer spécial jeux animés et tout au long de la journée, tables de mash-up, conférences avec des créatrices ou des créateurs de jeux vidéo. entrée libre et gratuite, plus d’informations sur le site de la ville www.ville-colomiers.fr Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

