Festival Press Play Mairie de Colomiers, 10 mars 2023, Colomiers. Festival Press Play 10 – 12 mars Mairie de Colomiers Le cinéma d’animation sera présenté lors de projections de films en;avant-première, mais également de classiques du 7e Art. Les jeux vidéo de leur côté seront abordés au travers de rencontres, de conf Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le cinéma d’animation sera présenté lors de projections de films en;avant-première, mais également de classiques du 7e Art. Les jeux vidéo de leur côté seront abordés au travers de rencontres, de conférences sur des jeux en cours de création et de tournois. Le public pourra également participer à des ateliers de pratique artistique afin de se familiariser avec les techniques propres au cinéma d’animation, au jeu vidéo, ou à la réalité virtuelle.

Enfin, deux spectacles font d’ores et déjà partie de la saison culturelle de Colomiers. Un one-man-show interactif “Et tout le monde s’en fout”, ainsi qu’un spectacle interactif jeune public, “L’Écran magique”. Le rendez-vous est donné du 10 au 12 mars 2023, dans les lieux emblématiques de la culture columérine en compagnie des partenaires de l’événement : le Pavillon blanc Henri-Molina, le cinéma Véo Grand Central mais également l’auditorium Jean-Cayrou et le hall Comminges pour les spectacles. •

