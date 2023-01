Repair Café Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Repair Café Mairie de Colomiers, 18 février 2023, Colomiers. Repair Café Samedi 18 février, 14h00 Mairie de Colomiers REPAIR CAFÉ ———– Ne jetez plus vos appareils en panne, réparez-les avec l’aide de bénévoles : électroménager, téléphonie, audiovisuel… Atelier gratuit et ouvert à tous. **14h-18h, Maison c Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie REPAIR CAFÉ Ne jetez plus vos appareils en panne, réparez-les avec l’aide de bénévoles : électroménager, téléphonie, audiovisuel… Atelier gratuit et ouvert à tous.

14h-18h, Maison citoyenne du Val d’Aran,

05 61 15 31 86

