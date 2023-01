Soirée » Zen » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Soirée » Zen » Mairie de Colomiers, 7 février 2023, Colomiers. Soirée » Zen » Mardi 7 février, 19h30 Mairie de Colomiers Participez à une soirée ZEN le mardi 7 février 2023 de 19h30 à 21h —————————————————————— **Le mardi 7 février de 19h30 à 21h, l’Espace Nautique « Jean Vau Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Participez à une soirée ZEN le mardi 7 février 2023 de 19h30 à 21h Le mardi 7 février de 19h30 à 21h, l’Espace Nautique « Jean Vauchère propose une soirée « ZEN ». Pour le prix d’une entrée, profitez des nombreuses activités relaxantes gratuites Au programme, nous vous proposons de découvrir: Une séance d’Aqua Yoga et d’Aqua Pilates (à découvrir) avec musique subaquatique

A votre disposition notre espace détente avec : hammam, sauna et jacuzzi

Un atelier « massage » (élèves de l’école d’ostéopathes de Toulouse et élèves de l’école de Kinésithérapeutes de Toulouse)

Un salon de Thé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T19:30:00+01:00

2023-02-07T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Soirée » Zen » Mairie de Colomiers 2023-02-07 was last modified: by Soirée » Zen » Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 7 février 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne