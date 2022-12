Maison citoyenne En Jacca : activités créatives & repas/partage ! Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Maison citoyenne En Jacca : activités créatives & repas/partage ! Mairie de Colomiers, 4 février 2023, Colomiers. Maison citoyenne En Jacca : activités créatives & repas/partage ! Samedi 4 février 2023, 10h30 Mairie de Colomiers Maison citoyenne En Jacca – 22 allée des Balaïtous – 05.61.15.31.81 Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Partager un moment convivial avec les familles du quartier autour d’un repas/partage & renforcer le lien parents/enfants autour d’une activité manuelle ! Renseignements auprès de la Maison citoyenne En Jacca au 05.61.15.31.81. Horaires De 10h30 à 15h30 Détails sur le lieu: Maison citoyenne En Jacca – 22 allée des Balaïtous – 05.61.15.31.81

2023-02-04T10:30:00+01:00

2023-02-04T15:30:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Departement Haute-Garonne

