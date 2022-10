L’enfant et les sortilèges Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

L’enfant et les sortilèges Mairie de Colomiers, 2 février 2023, Colomiers. L’enfant et les sortilèges 2 et 3 février 2023 Mairie de Colomiers Petit Théâtre du centre Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.detoursdechant.fr »}] Un enfant grognon doit faire face à la vengeance d’objets du quotidien, agacés d’être les souffre-douleurs du garçonnet. Conçue par Colette dans l’enthousiasme pour amuser sa fille puis longuement mûrie par Ravel, l’œuvre est une merveilleuse porte facile à pousser pour initier les enfants à l’opéra. Au-delà de l’identification possible avec cet enfant rebelle, le charme de cette féerie tient à la fois au délicieux livret de Colette, parfaitement à l’aise dans ce dialogue de bêtes et d’objets qui prennent voix, et à la musique raffinée du Ravel horloger. Comme le déclara Ravel en 1925 : « La partition de L’Enfant et les Sortilèges est un mélange très fondu de tous les styles de toutes les époques, de Bach jusqu’à… Ravel…! Cela va de l’opéra à l’opérette américaine, en passant par le jazz-band ! ». Ici le compositeur crée un style à partir des sonorités du jazz, d’un rythme de fox-trot, d’une langue tenant du franglais (Ravel ne parlait pas un mot d’anglais) et du chinois inventé, et d’une mélodie construite à partir de l’échelle pentatonique (cinq notes) évoquant l’exotisme chinois. L’atmosphère est celle d’une comédie musicale dont les personnages sont une Théière et une Tasse chinoise ! Mais personne n’est dupe de cet exotisme et Ravel conclura avec ses personnages : « Caohrâ l’air chinoâ » Cie Théâtre de la vallée (95)

Chanteuse : Charlotte Schumann

Danseuse : Marion Parrinello

Musique : Bruno Bianchi

Mise et en scène & adaptation du texte : Gerold Schumann Programmation en collaboration avec le festival Détours de chant

www.detoursdechant.fr Horaires Séance tout public : Vendredi 3 février – 20h45 – tous publics dès 4 ans. Tarif : 12 € – 33 min + bord de scène Séances scolaires : jeudi 2 février – 14h15 & vendredi 3 février – 14h15. Tarif : 6 € Détails sur le lieu: Petit Théâtre du centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T10:49:00+01:00

2023-02-03T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

L’enfant et les sortilèges Mairie de Colomiers 2023-02-02 was last modified: by L’enfant et les sortilèges Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 2 février 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne