Gymnastique : Match de TOP 12 Colomiers-Lyon Mairie de Colomiers, 28 janvier 2023, Colomiers. Gymnastique : Match de TOP 12 Colomiers-Lyon Samedi 28 janvier 2023, 16h00 Mairie de Colomiers Maison des activités gymniques, 10 bis avenue Yves-Brunaud Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ffgym.fr/Competition/Top12GAF/Equipes/Lyon »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/etoile-gymnique-de-colomiers/evenements/top-12-gaf-colomiers-beaucaire »}, {« link »: « mailto:egc-usc@wanadoo.fr »}] Pour ce premier match de TOP 12 de la saison, l’Étoile gymnique de Colomiers recevra l’équipe du PSLM MONCHAT. Le club vous attend nombreux pour encourager et partager ce moment de fête. Ouverture des portes à 15h30

Tarifs : 10€, 8€ pour les licenciés FFG, 5€ pour les licenciés EGC, gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie en ligne Infos : Étoile Gymnique Colomiers

egc-usc@wanadoo.fr

Tél : 05 61 15 43 73 Horaires 16h-18h30 Détails sur le lieu: Maison des activités gymniques, 10 bis avenue Yves-Brunaud

2023-01-28T16:00:00+01:00

2023-01-28T18:30:00+01:00

