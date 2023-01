Ciné-Danse « Neneh Superstar » Vendredi 27 janvier, 20h00 Mairie de Colomiers

Cinéma Grand Central Véo

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

20h : Spectacle de danse des élèves du Conservatoire

20h40 : Projection du film « Neneh Superstar » SYNOPSIS

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l’établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine. 1h 35min / Comédie dramatique, Drame, Comédie Film de Ramzi Ben Sliman – Par Ramzi Ben Sliman Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga Horaires Le Conservatoire et le cinéma Grand central Véo s’associent pour une séance ciné-danse à l’occasion de la Nuit des Conservatoires 20h Détails sur le lieu: Cinéma Grand Central Véo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:00:00+01:00

2023-01-27T22:00:00+01:00

