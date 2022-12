Ciné-opéra : Tosca Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-opéra : Tosca Mairie de Colomiers, 26 janvier 2023, Colomiers. Ciné-opéra : Tosca Jeudi 26 janvier 2023, 20h15 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le Grand Central propose la retransmission spéciale de Tosca un opéra mis en scène par Barrie Kosky et composé par Giacomo Puccini – Interprété par l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra national de Paris. Durée : 2h30 avec entracte. Tosca, rempli de chaos et de dangers dès les premières mesures, est un opéra captivant. Avec ce mélodrame, écrit en 1900 dans un style provocateur, audacieux et cinématographique, Puccini n’a pas seulement annoncé le XXe siècle, il l’a pris d’assaut. Barrie Kosky met en scène le premier opéra dont il est tombé amoureux dans son enfance. Dans sa production, les facettes plus sombres de l’opéra sont mises en avant. Loin des somptueuses églises romaines, des velours chatoyants ou des colliers de perles scintillants, il se concentre uniquement sur le drame psychologique. Lorenzo Viotti, passionné de Puccini, livre une Tosca musicalement débarrassée des interprétations traditionnelles de la partition, l’abordant d’un point de vue original. *Tarifs : 17€ /14€ en tarif réduit *(étudiants et jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif) Horaires 20h15 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

2023-01-26T20:15:00+01:00

2023-01-26T23:00:00+01:00

