Stage de danse avec le Club Loisirs Léo lagrange Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Stage de danse avec le Club Loisirs Léo lagrange Mairie de Colomiers, 21 janvier 2023, Colomiers. Stage de danse avec le Club Loisirs Léo lagrange Samedi 21 janvier, 18h00 Mairie de Colomiers Espace Louis Macabiau Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:Colomiersdanseclub1@gmail.com »}, {« link »: « http://colomiers-danseclub.org »}] Ce stage animé par Pascal Rodriguez, professeur à Colomiers danse club, vous apprendra le pas de base de la danse ainsi que quelques enchaînements. D’autres stages de perfectionnement sont prévus dans l’année. Tarifs : 8€ adhérent – 10€ extérieur

Inscriptions : 06 80 84 22 98 / Colomiersdanseclub1@gmail.com Toutes les informations sont disponibles sur notre site colomiers-danseclub.org Horaires 18h-20h Détails sur le lieu: Espace Louis Macabiau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:00:00+01:00

2023-01-21T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Stage de danse avec le Club Loisirs Léo lagrange Mairie de Colomiers 2023-01-21 was last modified: by Stage de danse avec le Club Loisirs Léo lagrange Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 21 janvier 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne