La nuit du Pavillon blanc en mouvement(s)! Mairie de Colomiers, 21 janvier 2023, Colomiers.

La nuit du Pavillon blanc en mouvement(s)! Samedi 21 janvier, 17h00 Mairie de Colomiers

### Samedi 21 janvier de 17h à 22h (17h-19h : spécial petits) Le soleil se couche, mais n’allez pas encore vous mettre au lit. Cette année, nous vous invitons à visiter et découvrir le Pavillon blanc

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Samedi 21 janvier de 17h à 22h (17h-19h : spécial petits)

Le soleil se couche, mais n’allez pas encore vous mettre au lit. Cette année, nous vous invitons à visiter et découvrir le Pavillon blanc… en mouvement(s) ! Jeux de société, ateliers, visites, expositions, art numérique participatif, démonstrations et initiations sportives, visite des réserves à la lampe torche, parcours d’énigmes, parties de twister et de Just dance : ça va bouger ! Placé sous le signe du corps en mouvement(s), le Pavillon blanc Henri-Molina invite ses spectateurs à ne faire qu’un avec les lieux à travers une programmation riche ainsi que de multiples surprises.

Avec la participation de Cité en jeux et Lire et faire lire 31

Entrée libre | Tout public | Pavillon blanc Henri Molina



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T17:00:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00