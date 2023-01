Atelier « Réaliser son compost de déchets verts » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Atelier « Réaliser son compost de déchets verts » Mairie de Colomiers, 18 janvier 2023, Colomiers. Atelier « Réaliser son compost de déchets verts » Mercredi 18 janvier, 10h00 Mairie de Colomiers Décheterie de Plaisance du Touch Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/realiser-son-compost-de-dechets-verts-1 »}] Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de vos déchets organiques. Mais savez-vous qu’il peut également digérer d’énormes quantités de vos déchets verts ? Tailles de haies de résineux ou de feuillus, herbes arrachées, feuilles mortes, branchages, … Venez découvrir les manières de composter, leurs intérêts et leur gestion lors du prochain atelier, le mercredi 18 janvier, de 10h à 12h, animé par Humus & Associés, au jardin pédagogique de la déchèterie de Plaisance-du-Touch ! Attention, places limitées ! Pour vous inscrire, rendez-vous sur : https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/realiser-son-compost-de-dechets-verts-1 Horaires Mercredi 18 janvier – de 10h à 12h Détails sur le lieu: Décheterie de Plaisance du Touch

