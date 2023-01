Concert du Chœur sacré Bel canto Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Concert du Chœur sacré Bel canto Mairie de Colomiers, 14 janvier 2023, Colomiers. Concert du Chœur sacré Bel canto Samedi 14 janvier, 16h00 Mairie de Colomiers Église Sainte-Radegonde, allée du Coteau Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:choeurbelcanto@yahoo.fr »}] La cheffe de chœur, Sophie Boudier ancienne choriste supplémentaire du Chœur du Capitole, lance un défi à ses choristes. Un concert vocal accompagné au piano par Dominique Baechler, truculente pianiste, où chacun pourra chanter en solo, duo, trio…ainsi qu’en chœur. La voix est à l’honneur, l’humour et l’émotion seront au rendez-vous. Des grands airs d’opéras, des chants sacrés, de la variété, en costumes et accessoires divers seront au programme de ce groupe vocal dynamique. Soyez nombreux à les applaudir, ils seront heureux de vous accueillir …en chantant ! Entrée avec libre participation. Chœur Sacré Bel Canto

06 26 10 03 64

choeurbelcanto@yahoo.fr Horaires 16h Détails sur le lieu: Église Sainte-Radegonde, allée du Coteau

2023-01-14T16:00:00+01:00

2023-01-14T18:00:00+01:00

