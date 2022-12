Ciné-Relax : Le Petit piaf Mairie de Colomiers, 14 janvier 2023, Colomiers.

Ciné-Relax : Le Petit piaf Samedi 14 janvier 2023, 14h30

Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Depuis décembre 2016, la ville de Colomiers et le cinéma le Grand central proposent une fois par mois des séancesde cinéma adaptées auxenfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraîne des comportements « atypiques », permettant de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir. Ces séances Ciné-ma différence s’appelle aujourd’hui Ciné Relax.

Une information est donnée à l’ensemble des spectateurs avant la projection du film, qui se déroule en présence de bénévoles. Le son est modéré et la lumière s’éteint progressivement. Par ailleurs, aucune publicité ni bandes annonces ne sont projetées avant le film. Les films sont diffusés en français et sous-titrés pour les personnes malentendantes

Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros (film + goûter), sans demande de justificatif.

Au programme de cette séance : Le petit pîaf, un film d’animation de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot

Synopsis : Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ?

14h30

