Compagnons du Devoir : Journée portes ouvertes Mairie de Colomiers, 14 janvier 2023, Colomiers. Compagnons du Devoir : Journée portes ouvertes 14 et 15 janvier Mairie de Colomiers Compagnons du Devoir 5, rue Hyacinthe Dubreuil 31770 Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Informations sur les métiers des compagnons du Devoir et du Tour de France Échanges avec les familles et les compagnons. Infos au 05.61.16.20.70 Horaires 14 et 15 janvier 2023 11 mars 2023 Détails sur le lieu: Compagnons du Devoir 5, rue Hyacinthe Dubreuil 31770 Colomiers

