UP’ Université Populaire de Colomiers : La belle ville Mairie de Colomiers, 13 janvier 2023, Colomiers. UP’ Université Populaire de Colomiers : La belle ville Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre de l’Université populaire de Colomiers, le cinéma Le Grand Central vous propose en avant-première le film documentaire La belle ville. À l’issue de la séance, le public pourra échanger avec Manon Turina et François Marques, les réalisateurs du film. La belle ville, documentaire réalisé par Manon Turina et François Marques – Durée : 1h 25min Synopsis : Manon et François vous propulsent au cœur de leur voyage inspirant aux quatre coins du monde. Ils vous proposent leur vision de la belle ville de demain, à travers la rencontre de personnes ordinaires, aux initiatives révolutionnaires, qui reconnectent Hommes, Villes et Nature. Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans) Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

