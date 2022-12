Ciné-regard : Nous tous Mairie de Colomiers, 12 janvier 2023, Colomiers.

Ciné-regard : Nous tous Jeudi 12 janvier 2023, 20h30 Mairie de Colomiers

Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Cinéma Le Grand Central
10 allée du Rouergue
31770 Colomiers

Dans le cadre du Festival Cinéma et droits de l’homme, Le Grand Central vous propose une séance Ciné Regard, en présence du réalisateur, Pierre Pirard, avec la projection du film Nous tous.

En partenariat avec le Centre de Ressources sur la Non-Violence de Midi-Pyrénées

Synopsis : Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de l’autre, nous montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail… et ce malgré les difficultés et tensions existantes. Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi identitaire harmonieux de demain ? Et si, nous y prenions tous part ?

Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les – 14 ans

20h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue



2023-01-12T20:30:00+01:00

2023-01-12T22:00:00+01:00