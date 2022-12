Ateliers seniors : vieillir debout Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers seniors : vieillir debout Mairie de Colomiers, 10 janvier 2023, Colomiers. Ateliers seniors : vieillir debout 10 janvier – 21 février 2023 Mairie de Colomiers Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Vieillir debout Ces ateliers ont pour objectif d’apporter des solutions pour limiter le risque de chute en donnant des conseils sur plusieurs niveaux : – Physique : gym douce pour améliorer l’équilibre. – Environnemental : astuces et conseils pour limiter les chutes dans le logement (Ex.: retirer les tapis, remplacer sa baignoire par une douche…) – Psychique et émotionnel : le partage d’expérience, qui peut permettre de réduire les inquiétudes que représente le risque de chute. Renseignements et inscriptions- CCASS Guichet atout seniors 05 61 15 22 26 Horaires de 14h à 16h Détails sur le lieu: Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

