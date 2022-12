Ateliers prévention seniors : Gérer son sommeil et découvrir la sophrologie Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ateliers prévention seniors : Gérer son sommeil et découvrir la sophrologie Mairie de Colomiers, 9 janvier 2023, Colomiers. Ateliers prévention seniors : Gérer son sommeil et découvrir la sophrologie 9 janvier – 6 février 2023 Mairie de Colomiers salle d’activité de prévention 14 allée du Béarn Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Gérer son sommeil et découverte de la sophrologie Un cycle de 5 ateliers pour : – Comprendre le fonctionnement du sommeil afin de mieux appréhender les effets liés à l’âge – Connaître et les astuces à mener au quotidien, en journée ou pendant la nuit, pour faire face aux difficultés – Découvrir les différences entre ces difficultés passagères normales et les pathologies liées au sommeil – Expérimenter certaines techniques de relaxation et de respiration pour mieux gérer les nuits difficiles par le biais de la sophrologie. Inscriptions (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26 Pass sanitaire exigé Horaires de 14h à 16h Détails sur le lieu: salle d’activité de prévention 14 allée du Béarn

2023-01-09T14:00:00+01:00

2023-02-06T16:00:00+01:00

