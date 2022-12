Basket : US Colomiers / Limoges Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Basket : US Colomiers / Limoges Mairie de Colomiers, 7 janvier 2023, Colomiers. Basket : US Colomiers / Limoges Samedi 7 janvier 2023, 20h00 Mairie de Colomiers Salle René-Piquemale, 13 rue Alfred de Vigny Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.colomiersbasket.fr/ »}] Venez encourager notre équipe columérine ! + d’infos Horaires 20h Détails sur le lieu: Salle René-Piquemale, 13 rue Alfred de Vigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:00:00+01:00

2023-01-07T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Basket : US Colomiers / Limoges Mairie de Colomiers 2023-01-07 was last modified: by Basket : US Colomiers / Limoges Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 7 janvier 2023 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne