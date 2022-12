Unipop de ville en ville : Les mystères du Caravage Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Unipop de ville en ville : Les mystères du Caravage Mairie de Colomiers, 5 janvier 2023, Colomiers. Unipop de ville en ville : Les mystères du Caravage Jeudi 5 janvier 2023, 18h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre d’Unipop de ville en ville, le Grand Central propose la retransmission en direct de la conférence Les mystères du Caravage suivie à 20h45 du film Caravage de Michele Placido. 18h30 – Les mystères du Caravage conférence animée par Pierre Curie, spécialiste de la peinture italienne du XVe au XVIIIe siècle (durée : 1h30) 20h45 : Caravage de Michele Placido, avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert – Durée : 1h 58min *Synopsis *: Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église. Conférence : 3 €

Conférence : 3 €
Tarifs film: 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)
Horaires 18h30
Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

