Vœux dans les quartiers – Ecole élémentaire Lucie-Aubrac Mercredi 4 janvier 2023, 20h30 Ecole élémentaire Lucie-Aubrac, 1 allée Georges-Brassens Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse-Métropole, et les élus présentent leurs vœux aux Columérines et aux Columérins lors de trois rendez-vous : Mardi 3 janvier à 19 heures à l'école George-Sand, allée de la Colombe

Mercredi 4 janvier à 18h30 à la Mijoteuse, place Joseph-Verseille

Mercredi 4 janvier à 20 heures, à l’école Lucie-Aubrac, 1 allée Georges-Brassens A cette occasion, la galette sera partagée lors d’un temps convivial. Horaires 20 heures Détails sur le lieu: Ecole élémentaire Lucie-Aubrac, 1 allée Georges-Brassens

