Ateliers prévention seniors : gymnastique cérébrale Mairie de Colomiers, 4 janvier 2023, Colomiers. Ateliers prévention seniors : gymnastique cérébrale 4 janvier – 1 février 2023 Mairie de Colomiers Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Gymnastique Cérébrale Musclez vos neurones pour stimuler votre mémoire et bien vieillir. Comprendre les fonctionnements de nos différentes mémoires, des exercices pour stimuler sa mémoire, des astuces pour éviter les oublis au quotidien… Cycle de 5 ateliers les merredis 04/01, 11/01, 18/01, 25/01 et 01/02 de 14h à 16h. Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) Guichet Atout Seniors- CCASS 18 place du Languedoc 05 61 15 22 26 Horaires De 10h à 12h Détails sur le lieu: Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

