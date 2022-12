« Tempo » : Le programme des seniors Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

« Tempo » : Le programme des seniors Mairie de Colomiers, 1 janvier 2023, Colomiers. « Tempo » : Le programme des seniors 1 janvier – 30 mars 2023 Mairie de Colomiers Réflexomi, Bien-être, gymnastique cérébrale, ciné-gourmand, basket santé, théâtre… Les seniors font le plein d’activités à Colomiers ! Découvrez sans plus attendre la programmation mensuelle propos Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Fichiers_Pages/Seniors/TEMPO_Janvier-Fevrier-Mars_2023_Prog-GuichetAtoutSeniors.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/seniors/le-guichet-atout-seniors-431.html »}] Réflexomi, Bien-être, gymnastique cérébrale, ciné-gourmand, basket santé, théâtre… Les seniors font le plein d’activités à Colomiers ! Découvrez sans plus attendre la programmation mensuelle proposée par le Guichet Atout seniors. Télécharger le programme Tempo Janvier-Mars 2023 En savoir + sur le Guichet Atout Seniors ACTIVITÉS DATES LIEUX DÉTAILS Permanences numériques Chaque mardi après-midi uniquement sur RDV Salle des activités du Guichet Atout Seniors Vous rencontrez des difficultés à réaliser certaines actions numériques, un accompagnement individuel vous est proposé Gymnastique cérébrale Les mercredis 4,11,18, 25 janvier et 2 févier 14h-16h Salle des activités du Guichet Atout Seniors Musclez vos neurones pour stimuler vos neurones Basket santé Les jeudis 5, 12,19, 26 janvier et 2, 9 et 16 février Cycle de 7 séances 16h-17h Gymnase Bertrand-Andrieux Le Basket santé permet de travailler de manière ludique, la concentration, l’équilibre, la mémoire, l’orientation… Programme bouger, mémoriser Du 5 janvier au 16 février (cycle de 7 semaine) Les lundis ( Equi gym ) et jeudis (Mémo-gym) 14h15-15h15 Maison des activités Gymniques Capitany (possibilité de transport sur demande) Equi gym : programme de renforcement musculaire… Gym Memo : stimulation des fonctions cognitives Ateliers « **Sommeil »** Les lundis 9 janvier, 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier et 6 février 14h-16h Salle des activités du Guichet Atout Seniors Toutes les clefs pour un sommeil efficace Vieillir debout Les mardis 10, 17, 24, 31 janvier, 7, 13 et 21 février – 14h-16h Salle des activités du Guichet Atout Seniors Des conseils sur votre logement et exercices physiques pour bien vieillir chez soi. Ciné Gourmand Jeudi 2 février 14h30 Cinéma le Grand Central Tarif unique 4€50 Film à définir Mon logement et moi Mercredi 15 février Salle des activités du Guichet Atout Seniors Ce jeu ludique permet de sensibiliser aux économies d’énergie, à la sécurité dans le logement… Programme bouger, mémoriser Du 6 mars au 20 avril (cycle de 7 semaine hors vacances) Les lundis (Equi gym ) et jeudis (Mémo-gym) 14h15-15h15 Maison des activités Gymniques Capitany ( possibilité de transport sur demande) Equi gym : programme de renforcement musculaire… Gym Memo : stimulation des fonctions cognitives Permanences numériques Chaque mardi après-midi uniquement sur RDV Salle des activités du Guichet Atout Seniors Vous rencontrez des difficultés à réaliser certaines actions numériques, un accompagnement individuel vous est proposé Ateliers « Être aidant » *Lundis 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril * 14h-16h Salle des activités du Guichet Atout Seniors Comprendre son rôle d’aidant, la relation avec l’aidé, l’organisation du temps pour soi et pour sa santé… Reflexomi Mardi 7 mars 10h30-12h Salle des activités du Guichet Atout Seniors Venez découvrir les bienfaits de la réflexologie combinée Visite des archives municipales Mardi 14 mars 10h30-12h Hall de l’Hôtel de Ville Découvrez le service des archives municipales ainsi que les documents anciens qui y sont conservés Balade urbaine Lundi 20 mars 14h-16h Départ devant le CCASS Faciliter la connaissance de sa ville et des bonnes attitudes à adopter pour éviter les chutes Théâtre Forum « 15 degrés » Mardi 28 mars 13h30-15h30 Auditorium Jean-Cayrou Un spectacle sur les questions de l’habitat et les économies d’énergie Visite du Pavillon Blanc Henri-Molina Jeudi 30 mars 14h30-15h45 Pavillon Blanc Henri-Molina Découvrez toute l’offre de prêts de documents, de ressources numériques, d’ateliers ludiques, d’expositions…

