Grand Loto de Noël de la Maison Citoyenne En Jacca Mairie de Colomiers, 21 décembre 2022, Colomiers. Grand Loto de Noël de la Maison Citoyenne En Jacca Jeudi 22 décembre, 00h00 Mairie de Colomiers La Maison Citoyenne d’En Jacca organise le 22 décembre 2022 de 18h à 22h à la salle polyvalente son grand loto en partenariat avec le Conseil Citoyen, les jeunes de la Maison des Potes et Mme Horth tr Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie La Maison Citoyenne d’En Jacca organise le 22 décembre 2022 de 18h à 22h à la salle polyvalente son grand loto en partenariat avec le Conseil Citoyen, les jeunes de la Maison des Potes et Mme Horth traiteur (Eat And Fly) sur En Jacca. Elle propose un menu a 9€ : Poulet curry, riz, pomme de terre et Bûche au chocolat. Ventes sur place de gaufres, crêpes, boissons chaudes. Tarif des cartons : 1 carton : 1€ / 2 cartons : 1.50€ / 3 cartons : 2€ Lots à gagner : multicuiseur, écouteurs sans fil, appareil à raclette, go pro, divers bons d’achats, places Activ’park/Bowling et de nombreux autres lots… Contact : Maison Citoyenne En Jacca : 05 61 15 31 81

