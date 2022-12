Jeux de société – Maison citoyenne Naspe Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Jeux de société – Maison citoyenne Naspe Mairie de Colomiers, 21 décembre 2022, Colomiers. Jeux de société – Maison citoyenne Naspe Mercredi 21 décembre, 14h30 Mairie de Colomiers Maison citoyenne NASPE 27 allée de la Champagne – 05 61 15 31 83 mc-naspe@mairie-colomiers.fr Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Agenda/Loupes-MC/LOUPE-MC-NASPE.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Agenda/Loupes-MC/LOUPE-MC-NASPE-VACANCE__01.pdf »}, {« link »: « mailto:mc-naspe@mairie-colomiers.fr »}] Des jeux de société en famille pour une ambiance ludique Gratuit, sur inscription en Maison citoyenne (dossier)

Cliquez ici pour télécharger le programme

Cliquez ici pour télécharger le programme des vacances Renseignements : 05 61 15 31 83

mc-naspe@mairie-colomiers.fr Horaires 14h30-17h30 Détails sur le lieu: Maison citoyenne NASPE 27 allée de la Champagne – 05 61 15 31 83 mc-naspe@mairie-colomiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-21T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Jeux de société – Maison citoyenne Naspe Mairie de Colomiers 2022-12-21 was last modified: by Jeux de société – Maison citoyenne Naspe Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 21 décembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne