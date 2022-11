Goûter dansant des séniors – Maison citoyenne Val d’Aran Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Goûter dansant des séniors – Maison citoyenne Val d’Aran Mairie de Colomiers, 16 décembre 2022, Colomiers. Goûter dansant des séniors – Maison citoyenne Val d’Aran Vendredi 16 décembre, 14h00 Mairie de Colomiers Maison citoyenne du Val d’Aran – Place du Val d’Aran Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Avant les fêtes de fin d’année, l’équipe de la Maison citoyenne vous propose de lutter contre l’isolement, de favoriser les rencontres et de créer du lien entre les générations ! Horaires De 14h00 à 16h00 Détails sur le lieu: Maison citoyenne du Val d’Aran – Place du Val d’Aran Inscriptions au 05.61.15.31.86

