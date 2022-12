Ciné-goûter : Opération Père-Noël Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-goûter : Opération Père-Noël Mairie de Colomiers, 14 décembre 2022, Colomiers. Ciné-goûter : Opération Père-Noël Mercredi 14 décembre, 15h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le cinéma Le Grand Central vous propose une séance Ciné-goûter avec la projection du programme de court-métrages d’animation Opération Père Noël. La projection sera suivie d’un goûter et d’une animation. Film adapté au jeune public dès 3 ans. Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les – 14 ans Synopsis : Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! Horaires 15h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T15:30:00+01:00

2022-12-14T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné-goûter : Opération Père-Noël Mairie de Colomiers 2022-12-14 was last modified: by Ciné-goûter : Opération Père-Noël Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 14 décembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne