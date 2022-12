Unipop : Les suffragettes Mairie de Colomiers, 12 décembre 2022, Colomiers.

Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre d’Unipop de ville en ville, le Grand Central propose une sélection de films et de rencontres en visioconférences avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes…

18h30 – Conférence animée par Patrice Brun, Emilia Koustova et Bibia Pavard

*20h50 – Projection du film « Les suffragettes » *

De Sarah Gavron, avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep

Synopsis : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer : leur travail, leur maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera…

Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les – de 14 ans

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T18:30:00+01:00

2022-12-12T22:30:00+01:00