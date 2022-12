Ciné-théâtre : La puce à l’oreille de Georges Feydeau Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Ciné-théâtre : La puce à l’oreille de Georges Feydeau Mairie de Colomiers, 11 décembre 2022, Colomiers. Ciné-théâtre : La puce à l’oreille de Georges Feydeau Dimanche 11 décembre, 18h15 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le Grand Central vous propose une retransmission de la pièce de théâtre La puce à l’oreille, de Georges Feydeau, mise en scène par Lilo Baur, avec les comédiens de la Comédie-Française (filmé salle Richelieu). Durée : 2h 37 min Synopsis : Raymonde Chandebise soupçonne son mari d’adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à l’appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d’étage, Poche, est son sosie. L’hôtel devient alors le théâtre d’une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans que personne ne parvienne à l’arrêter… Tarif plein : 17€

Tarif réduit : 14 € (étudiants et jeunes de moins de 18 ans, abonnés Véo, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif) Horaires 18h15 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

