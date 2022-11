Ciné-Relax : Enzo le Croco Mairie de Colomiers, 10 décembre 2022, Colomiers.

Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers

Depuis décembre 2016, la ville de Colomiers et le cinéma le Grand central proposent une fois par mois des séancesde cinéma adaptées auxenfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraîne des comportements « atypiques », permettant de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir. Ces séances Ciné-ma différence s’appelle aujourd’hui Ciné Relax.

Ciné Relax continue de proposer, dans des salles de cinéma ordinaires, une expérience de cinéma vivante et chaleureuse, où les spectatrices et spectateurs sont respectés tel qu’ils sont.

Une information est donnée à l’ensemble des spectateurs avant la projection du film, qui se déroule en présence de bénévoles. Le son est modéré et la lumière s’éteint progressivement. Par ailleurs, aucune publicité ni bandes annonces ne sont projetées avant le film. Les films sont diffusés en français et sous-titrés pour les personnes malentendantes

Les séances Ciné Relax *sont organisées *tous les 2e samedis du mois(hors vacances ou jours fériés).

Tarif : 4,50 euros (film + goûter), sans demande de justificatif.

Au programme de cette séance : Enzo le Croco, un film d’animation de Will Speck et Josh Gordon

Synopsis : Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo – un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d’une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.

14h30

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue



2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-10T16:00:00+01:00