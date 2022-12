Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers, 8 décembre 2022, Colomiers. Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Jeudi 8 décembre, 20h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le cinéma Le Grand Central, en partenariat avec la librairie La Préface et l’association Cinephilae, vous propose en avant-première la projection du film Grand marin, en présence de sa réalisatrice Dinara Drukarova. La projection du film serasuivie d’un échange au cours duquel vous pourrez lui poser vos questions. Ce film est adapté du roman Le grand marin, écrit par Catherine Poulain Synopsis : Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté. Avec Dinara Drukarova, Dylan Robert et Anthonythasan Jesuthasan Tarifs : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T20:30:00+01:00

2022-12-08T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers 2022-12-08 was last modified: by Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 8 décembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne