Ciné-gourmand : Les femmes du square Mairie de Colomiers, 8 décembre 2022, Colomiers. Ciné-gourmand : Les femmes du square Jeudi 8 décembre, 14h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Le cinéma Véo Grand Central vous présente le film Les femmes du square, un film de Julien Rambaldi avec Eye Haïdira, Ahmed Sylla, Léa Drucker Synopsis : Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers.

En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.

Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… La projection sera suivie d’une collation Tarif film et collation : 4,50€ Horaires 14h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

