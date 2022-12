Les Festivités de Noël avec les Comités de quartier Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Les Festivités de Noël avec les Comités de quartier Mairie de Colomiers, 3 décembre 2022, Colomiers. Les Festivités de Noël avec les Comités de quartier 3 – 17 décembre Mairie de Colomiers Noel approche à grande vitesse. pour se mettre dans l’ambiance, les Comités de quartier vous ont concocté des festivités sur mesure pour les grands et les petits. Photos avec le Père Noël, animation Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Comite_de_quartier/Comite_En_Jacca-Marots/com/Noel-CQEnJaccaMarots_A3-22.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Comite_de_quartier/Comite_Centre/affiches/Noel-CQCentre_A3-22.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Comite_de_quartier/Comite_Ramassiers-Cabirol/affiches/Noel-CQRamassiersCabirol_A3-22.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Comite_de_quartier/Comite_Est-Le_Village/affiches/Noel-CQEstLeVillage_A3-22.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Comite_de_quartier/Comite_Pigeonnier/affiches/Noel-CQPigeonnier_A3-22.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Comite_de_quartier/Comite_Les_Hauts_de_Colomiers/affiches/Noel-CQNord_A3-22.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/3/b/csm_Noel-CQGeneral_2022_415295a276.png »}] Noel approche à grande vitesse. pour se mettre dans l’ambiance, les Comités de quartier vous ont concocté des festivités sur mesure pour les grands et les petits. Photos avec le Père Noël, animations pour enfants, marchés gourmand, chocolat chaud…. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous dans chaque quartier ! Programmation des Festivités de Noël Comité de Quartier En Jacca-Marots

Samedi 3 décembre , 10h-12h, place des Marots

, 10h-12h, place des Marots Télécharger le programme Comité de Quartier du Centre

Samedi 10 décembre , 8h-13h, place du Languedoc

, 8h-13h, place du Languedoc Télécharger le programme Comité de Quartier Ramassiers Cabirol

Samedi 10 décembre , 14h– 17h, espl. des Ramassiers

, 14h– 17h, espl. des Ramassiers Télécharger le programme Comité de Quartier Est-Le Village

Dimanche 11 décembre , 9h–17h, place de la Bascule

, 9h–17h, place de la Bascule Télécharger le programme Comité de Quartier du Pigeonnier

Samedi 17 décembre , 9h–13h, av. André Marie Ampère

, 9h–13h, av. André Marie Ampère Télécharger le programme Comité de Quartier Hauts de Colomiers

Samedi 17 décembre, 16h-21h, place de la Naspe

