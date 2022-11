Téléthon 2022 Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Téléthon 2022 Mairie de Colomiers, 2 décembre 2022, Colomiers. Téléthon 2022 Vendredi 2 décembre, 20h30 Mairie de Colomiers Salle Gascogne Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.ville-colomiers.fr »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/9/9/csm_telethon-22_c92010b1ac.jpg »}] Une édition enrichie d’un spectacle Tout un programme Vendredi 02 décembre à 20h30 salle Gascogne : spectacle ouvert à tous avec participation libre. Associations participantes :

MEN in BRAX chorale de chants basques

LES AUTRES CHANTENT chorale columérine, répertoire variétés

LIVE/CEROC association columérine de rock moderne (avec initiation du public) Samedi 03 décembre de 7h30 à 13h00 : animation du marché de plein vent et de la rue du Centre

A partir de 7h30, sur le stand Téléthon :

– vente de chocolat chaud et de viennoiseries par le Comité des Fêtes de Colomiers

– vente d’objets au profit du Téléthon par le CMJ et Les Compagnons du Devoir De 10h à 12h, Rue du centre démonstrations par les associations suivantes :

– ACROLLER

– COLOM’S COUNTRY

– SPECTAMBUL A 12h00, tirage d’une tombola sur le stand du Téléthon : de nombreux lots offerts par les commerçants du Plein Centre et du Marché. Des associations impliquées Samedi 03 décembre après-midi

– à partir de 15h30 au Complexe CAPITANY : vente de gâteaux organisée par l’association ACROLLER

– à partir de 16h30 espace Lucien BLAZY, place des Fêtes : vente de gâteaux et démonstrations organisées par l’association DANZA COMPASSIONE Durant tout le week-end, l’USC Basket mettra à disposition du public dans ses locaux une urne afin de récolter les dons au profit du Téléthon. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon Renseignements CMJ et Colomiers Accueil

www.ville-colomiers.fr Horaires Vendredi 2 décembre à 20h30 Samedi 3 décembre 7h30 à 13h Détails sur le lieu: Salle Gascogne Marché Plein Vent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-03T14:00:00+01:00

