Téléthon 2022 Vendredi 2 décembre, 20h30 Mairie de Colomiers Salle Gascogne Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Une édition enrichie d'un spectacle Vendredi 2 décembre : Spectacle ouvert à tous avec participation libre 20h30, salle Gascogne Associations participantes Men in Brax, chorale de chants basques

Les autres chantent, chorale columérine, répertoire variétés

Live/Ceroc association columérine de rock moderne (avec initiation du public) Samedi 3 décembre

7h30-13h00, marché de plein vent et rue du Centre Sur le stand Téléthon, àpartir de 7h30 Vente de chocolat chaud et de viennoiseries par le Comité des Fêtes de Colomiers

Vente d’objets au profit du Téléthon par le CMJ et Les Compagnons du Devoir 10h-12h, rue du centre : démonstrations d’associations columérines *Acroller *

Colom’s Country

*Spectambul * 12h : tirage d’une tombola sur le stand du Téléthon Nombreux lots offerts par les commerçants du Plein centre et du marché Des associations impliquées À partir de15h30 au complexe Capitany : vente de gâteaux organisée par l’association Acroller

À partir de 16h30 espace Lucien Blazy, place des Fêtes : vente de gâteaux et démonstrations organisées par l’association Danza Compassione Durant tout le week-end, une urne sera disponible dans les locaux de l’USC Basket, afin de récolter les dons au profit du Téléthon. L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon Renseignements CMJ et Colomiers Accueil

www.ville-colomiers.fr Horaires Vendredi 2 décembre à 20h30 Samedi 3 décembre 7h30 à 13h Détails sur le lieu: Salle Gascogne Marché Plein Vent

