Unipop de ville en ville : The Doors d’Oliver Stone Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Unipop de ville en ville : The Doors d’Oliver Stone Mairie de Colomiers, 1 décembre 2022, Colomiers. Unipop de ville en ville : The Doors d’Oliver Stone Jeudi 1 décembre, 18h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://devilleenville.unipop.fr/les-conferences/rencontre-avec-philippe-manoeuvre-film-the-doors-doliver-stone/ »}] Dans le cadre d’Unipop de ville en ville, le Grand Central propose une sélection de films et de rencontres en visioconférences avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes… 18h30 – Conférence animée par Philippe Manœuvre L’intervenant : Critique français le plus célèbre de la planète rock, indissociable de son blouson en cuir et de ses Ray Ban, Philippe Manœuvre vit et respire rock’n roll, une passion qu’il vit comme une religion. Mémoire vivante de cette musique sous toutes ses formes, il a passé sa vie à la défendre à la radio, à la télévision (il fut aux côtés de Jean-Pierre Dionnet le pilier de l’émission Les Enfants du Rock) mais aussi au sein du magazine de référence Rock & Folk dont il a été rédacteur en chef pendant 25 ans, après la précédente aventure Metal Hurlant. Philippe Manoeuvre s’est fait le témoin backstage de l’histoire du rock et le compagnon de route de ses plus grands représentants – des Rolling Stones à Motörhead en passant par Lou Reed, Johnny Hallyday ou Scorpions. Il a consigné ses souvenirs de cette vie à mille à l’heure dans son autobiographie sortie en 2018, purement et sobrement intitulée Rock, puis dans un second tome moins sage paru l’an dernier, Flashback acide, qui donne aussi une idée des excès et folies qui caractérisent cette vie rock’n roll. Rencontre avec un éternel enfant du rock, qui contribue à écrire l’histoire de cette musique aux côtés de ceux qui la font, emporté comme tant d’autres par le tourbillon d’un genre qui a révolutionné la face musicale du XXème siècle. *20h50 – Projection du film « The Doors » * (1991)

D’Oliver Stone, avec Val Kilmer, Meg Ryan… En 1965, Jim Morrison, jeune diplômé en cinéma, s’éprend de la jeune Pamela Courson à qui il dédie des poèmes emprunts de mysticisme indien. Il fait ensuite la rencontre de l’apprenti organiste Ray Manzarek qui, conquis par les écrits et la voix de Morrison, lui propose de former un groupe avec son ami batteur John Densmore, bientôt rejoints par le guitariste Robby Krieger. Ainsi naît les Doors, groupe de rock légendaire qui révolutionnera à jamais le monde de la musique… Biopic musical devenu culte, le film d’Oliver Stone fait revivre à l’écran la frénésie psychédélique des années 60 et rend un hommage puissant à une icône de la musique, Jim Morrison, poète inspiré entré dans la légende du rock et membre du tristement célèbre club des 27, rassemblant les personnalités tragiquement disparues à l’âge de 27 ans. . + d’infos Horaires 18h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T18:30:00+01:00

2022-12-01T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Unipop de ville en ville : The Doors d’Oliver Stone Mairie de Colomiers 2022-12-01 was last modified: by Unipop de ville en ville : The Doors d’Oliver Stone Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 1 décembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne