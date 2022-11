Ciné-débat : Ruptures Mairie de Colomiers, 29 novembre 2022, Colomiers.

Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue, Colomiers

Depuis 2018, des milliers d’étudiants et jeunes diplômés remettent en question un système dans lequel ils ne se reconnaissent plus : un capitalisme effréné et des entreprises jugées trop polluantes. Face à l’urgence, ils ressentent le besoin vital d’agir, quel que soit le déclassement social et les difficultés financières que cela peut entraîner : certains choisissent l’entrepreneuriat, d’autres l’engagement associatif, d’autres encore la grande entreprise pour la transformer de l’intérieur. Il n’y a pas de règles, il faut réinventer sa place dans la société.

Leur destin était bien tracé : de brillantes études, la promesse d’un bon job et d’un gros salaire. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Aurélie, Maxime, Hélène, Emma, ou Romain sortent de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale ou d’écoles de commerce. Ils et elles ont fait un choix radical : renoncer à l’avenir qu’on leur promettait pour une vie qu’ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce film raconte leur histoire.

Pendant un an, le jeune réalisateur Arthur Gosset, lui-même étudiant à Centrale Nantes, a suivi le parcours de six jeunes, leurs décisions parfois difficiles, leurs ruptures souvent douloureuses et leur courageux choix de vivre en adéquation avec leurs convictions, quoiqu’il en coûte. Découvrez le documentaire qui raconte leur histoire.

20h00 | Séance de dédicaces avec Maxime Ollivier auteur du livre de « Basculons ! dans un monde vi(v)able »

20h30 | Projection du film documentaire RUPTURES de Arthur Gosset

de Arthur Gosset 22h00 | Débat avec Maxime Ollivier (protagoniste du film) animé par La Mijoteuse

En partenariat avec la librairie La Préface et La Mijoteuse de Colomiers

Tarif unique : 3 € (vente des places uniquement à l’accueil du cinéma)

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue



