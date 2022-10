Ciné échange diffusion de « Ruptures » Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné échange diffusion de « Ruptures » Mairie de Colomiers, 29 novembre 2022, Colomiers. Ciné échange diffusion de « Ruptures » Mardi 29 novembre, 20h00 Mairie de Colomiers Cinéma Véo le Grand Central Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Projection du film documentaire « ruptures » de suivi d’échanges avec Maxime Ollivier, intervenant du film Synopsis « Leur destin était bien tracé : de brillantes études, la promesse d’un bon job et d’un gros salaire. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Aurélie, Maxime, Hélène, Emma, ou Romain sortent de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale ou d’écoles de commerce. Ils et elles ont fait un choix radical : renoncer à l’avenir qu’on leur promettait pour une vie qu’ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce film raconte leur histoire. » BOULEVERSEMENT DANS LES GRANDES ÉCOLES Une génération qui sort des codes, prête à tout pour vivre en accord avec ses convictions. Découvrez le documentaire inédit réalisé par Arthur Gosset et co-produit par Hélène Cloitre. Et venez échanger ensuite avec Maxime, un de ces jeunes diplômés qui sera présent au Grand Central de Colomiers. En partenariat avec le POLE TERRITORIAL DE COOPERATION ECONOMIQUE CHRYSALIDE Horaires 20h Détails sur le lieu: Cinéma Véo le Grand Central

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T20:00:00+01:00

2022-11-29T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné échange diffusion de « Ruptures » Mairie de Colomiers 2022-11-29 was last modified: by Ciné échange diffusion de « Ruptures » Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 29 novembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne