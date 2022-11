Equality days Mairie de Colomiers, 25 novembre 2022, Colomiers.

Equality days 25 et 26 novembre Mairie de Colomiers

Auditorium Jean-Cayrou, 26 rue Gilet

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Vendredi 25 Novembre 2022 Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers. Ouverture des portes : 18h30 Start : 19h Entrée 3€ Au programme : Diffusion de la série documentaire 140 BPM / Échanges Réalisatrice : Martine Mbock (Tine) En quelques mots : 140 BPM , c'est le récit de 5 mamans artistes, danseuses, chorégraphes et interprètes qui ont fait le pas de devenir mère . Elles se livrent en toute intimité et transparence sur ce passage de leur vie qui les a changées pour toujours. Quelques extraits : https://www.instagram.com/p/CQvTeRwKzf5/ https://www.instagram.com/p/CQf_U-BKmlT/ En présence de la réalisatrice. S'en suivra un échange ouvert à tous sous forme de discussions autour de thématique de l'égalité femmes-hommes dans la culture hip-hop. BATTE DE DANSE HIPHOP SEVEN2SMOKE « FUNKSTYLES » Sous forme de Battle en 1vs1 « Seven2moke » 100% Funkstyles, ce temps fort rassemblera 8 danseurs(ses) de talents qui s'affronteront dans un concept de folie tout en s'adaptant aux sonorités disco et Funky de Dj Senka. Le maitre de cérémonie, Nilton Martins, ambiancera ce moment sous l'oeil avisé d'un juge de qualité en la personne de la danseuse Tine (Paris). Petite restauration disponible sur place. Vidéo recap 2021 : https://www.instagram.com/p/CUpyIaLoNHx/