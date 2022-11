Concert : Retransmission de la tournée anniversaire du groupe Indochine Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Concert : Retransmission de la tournée anniversaire du groupe Indochine Mairie de Colomiers, 24 novembre 2022, Colomiers. Concert : Retransmission de la tournée anniversaire du groupe Indochine Jeudi 24 novembre, 20h00 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Assistez au concert monumental du groupe Indochine, qui s’est joué à guichets fermés dans les cinq plus grands stades français. En rassemblant plus de 400 000 spectateurs, cette tournée anniversaire des 40 ans du groupe a pulvérisé tous les records d’affluence dans chacun des stades, toutes disciplines confondues (concert et sport). Tarif unique : 16 € Horaires 20h Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:00:00+01:00

2022-11-24T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

