Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers, 22 novembre 2022, Colomiers. Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mardi 22 novembre, 20h30 Mairie de Colomiers Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre de la 14e édition du Festival Pyrénicimes, le cinéma Le Grand Central vous propose la projection exceptionnelle du film Le chêne et ses habitants, en présence de son réalisateur Laurent Charbonnier. La projection du film serasuivie d’un échange au cours duquel vous pourrez lui poser vos questions. Synopsis : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. Tarifs animation : 6€ / 4,50€ pour les moins de 14 ans Horaires 20h30 Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T20:30:00+01:00

2022-11-22T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers 2022-11-22 was last modified: by Ciné-rencontre : Le chêne et ses habitants Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 22 novembre 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne