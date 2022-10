ON SE RETROUVE EN FAMILLE POUR LA VISITE DU SALON BD Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

ON SE RETROUVE EN FAMILLE POUR LA VISITE DU SALON BD Mairie de Colomiers, 19 novembre 2022, Colomiers. ON SE RETROUVE EN FAMILLE POUR LA VISITE DU SALON BD Samedi 19 novembre, 15h00 Mairie de Colomiers Salon BD, Colomiers Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.unjeudenfantcolomiers.fr »}] Venez partager votre intérêt pour la BD ou simplement passer un bon moment avec nos familles L’occasion pour découvrir notre nouvelle association qui vise à promouvoir l’inclusion des enfants à besoin éducatif particulier et le soutien à leurs

familles. Et pour nos jeunes adhérents de trouver l’inspiration pour la création de leur projet manga. Pour nous, parents, la possibilité de les accompagner dans cette aventure artistique. Sur inscription sur notre site www.unjeudenfantcolomiers.fr ou au 06.24.04.20.56 Horaires 15H Détails sur le lieu: Salon BD, Colomiers

