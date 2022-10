Exposition : Fais pas genre Mairie de Colomiers, 14 novembre 2022, Colomiers.

Exposition : Fais pas genre 14 novembre – 9 décembre Mairie de Colomiers

Dans les Maisons citoyennes Saint-Exupéry, Val d’Aran, Seycheron et En Jacca

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

Créée par l’association Resonantes en collaboration et d’après les travaux du Docteur Muriel Salmona, (psychiatre, psycho-traumatologue, présidente de l’association Victimologie et mémoire traumatique) l’exposition « Fais pas genre »… est la première exposition interactive sur les violences faites aux femmes en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes.

Pensée et illustrée de manière originale, elle se compose de 12 tableaux exposant les principes et les bases de réflexion sur le sujet :

• Les chiffres et statistiques officiels

• Les différents types et formes de violences

• Les conséquences sur la santé physique et psychique

• Les mécanismes du psycho-traumatisme

• Les conduites dissociantes

Du lundi 14 (à partir de 14h) au vendredi 18 novembre : Maison citoyenne Saint-Exupéry (05 61 15 31 79)

Du lundi 21 (à partir de 14h) au vendredi 25 novembre : Maison citoyenne du Val d’Aran (05 61 15 31 86)

Du lundi 28 novembre (à partir de 14h) au vendredi 2 décembre : Maison citoyenne du Seycheron (05 61 15 31 85)

Du lundi 5 (à partir de 14h) au vendredi 9 décembre : Maison citoyenne En Jacca (05 61 15 31 81)

